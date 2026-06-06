कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दिल्ली पहुंचे, सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे अभिजीत दीपके

अमेरिका से आज सुबह 7.45 बजे दिल्ली पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के लिए रवाना हो गए हैं। वे दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगेंगे। दीपके ने अपने समर्थकों से पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रदर्शन की तैयारी में शामिल होने की अपील की है। दीपके के नेतृत्व में CJP आज जंतर-मंतर पर अपनी पहली रैली आयोजित कर रही है। पार्टी इस दौरान NEET-UG पेपर लीक सहित CBSE, CUET और SSC-GD जैसी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।