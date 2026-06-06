Paper Leak Protest: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'कॉकरोच इज बैक' नाम के हैंडल से साझा किए गए एक वीडियो में सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका आंदोलन की रूपरेखा बताते नजर आए। वीडियो में सौरव दास ने कहा कि पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे।