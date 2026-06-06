CJP Protest: ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारों से गूंजी दिल्ली, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर छात्रों का भारी जमावड़ा

Parliament Street Protest : दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर शनिवार की तपती सुबह का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। जहां अमूमन इस वक्त वीकेंड की शांति होती है, वहां आज देश के भविष्य यानि युवाओं और छात्रों का एक बड़ा हुजूम जुटा हुआ था। हाल ही में देश के अंदर परीक्षाओं को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता और विवादों ने इन युवाओं को घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। ये सभी छात्र नवनिर्मित 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले अपनी आवाज बुलंद करने यहां पहुंचे थे।