विरोध प्रदर्शन से पहले Cockroach Janata Party के संस्थापक के परिजनों ने छोड़ा घर, बड़ी वजह आई सामने

Cockroach Janata Party Protest: देश में लगातार परीक्षा गड़बड़ी और पेपर लीक के सामने आ रहे हैं। इसको लेकर 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली लौट रहे हैं। इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के परिजनों ने घर बदल लिया है।