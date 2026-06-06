NEET Protest से पहले CJP को झटका, यूथ कांग्रेस ने साथ देने से किया इनकार

Cockroach Janta Party Protest: NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। हालांकि, इस आंदोलन को इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) का समर्थन नहीं मिला है। खबरों के मुताबिक, IYC ने किसी अन्य संगठन के साथ मंच शेयर करने से साफ मना कर दिया है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि CJP की ओर से प्रदर्शन की अनुमति के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल आवेदन नहीं दिया गया है।