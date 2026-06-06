कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरे योगेंद्र यादव, सुनाई कविता

Cockroach Janata Party protest: नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। कुछ शर्तों के साथ दिल्ली पुलिस ने CJP को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। CJP के नेता व कार्यकर्ता लगातार केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में योगेंद्र यादव भी कूद गए हैं। उन्होंने अपना सपोर्ट जताते हुए वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने कविता सुनाई है।