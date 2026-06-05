CJP Protest: दिल्ली में होगा प्रदर्शन? Cockroach Janta Party के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कहा

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) का शनिवार को परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन होगा। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले राजधानी की सीमाओं पर भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम करने की मांग की गई थी।