बैन के बाद भी एक्स पर छाई है Cockroach Janta Party, सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार

यह बयान तुरंत वायरल हो गया। युवाओं ने इसे अपने पूरे समुदाय के खिलाफ अपमान के रूप में लिया। CJI सूर्य कांत ने बाद में सफाई दी कि उनका बयान फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था, न कि देश के समूचे युवाओं पर, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।यह बयान तुरंत वायरल हो गया। युवाओं ने इसे अपने पूरे समुदाय के खिलाफ अपमान के रूप में लिया। CJI सूर्य कांत ने बाद में सफाई दी कि उनका बयान फर्जी डिग्री वाले लोगों पर था, न कि देश के समूचे युवाओं पर, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था।