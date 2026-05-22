अभिजीत आंदोलन रोकें, राजनीति में न जाएं: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक के माता-पिता को सता रहा अनहोनी का डर

देशभर में इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party) की जबरदस्त चर्चा हो रही है। इस डिजिटल मुहिम ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। महज 7 दिनों के भीतर इस पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलोअर्स का आंकड़ा 18.7 मिलियन (1.87 करोड़) के पार पहुंच गया है, जो देश के कई बड़े राजनीतिक दलों से भी ज्यादा है। युवा वर्ग के बीच यह मुहिम तेजी से वायरल हो रही है और अब इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।