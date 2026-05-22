‘अच्छा हुआ वह मारा गया’, आतंकी हमजा बुरहान की हत्या पर पिता का बयान, बहन बोली- फेसबुक पर वीडियो देखा

हमजा बुरहान की बड़ी बहन ने कहा कि भाई की मौत की खबर सबसे पहले फेसबुक से मिली। उन्होंने कहा कि जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, उसी दौरान पढ़ा कि हमजा मारा गया। उन्होंने कहा, 'पहले मैं कुछ समझ नहीं पाई, हमें कोई पक्की जानकारी नहीं थी। बाद में फोन पर कंफर्म हुआ। हमें अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वह अब इस दुनिया में नहीं है।' उन्होंने बताया कि हमजा अक्सर परिवार को फोन करके कहता था कि वह पाकिस्तान में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत रास्ते पर चला गया। परिवार को यह भी नहीं मालूम था कि वह किन गतिविधियों में शामिल हो गया है।