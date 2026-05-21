पाकिस्तान में घुसकर ठोका, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को मार गिराने की जिम्मेदारी

यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर रक्षा गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भारतीय नेटिजन्स इसे पुलवामा के शहीदों के लिए 'ईश्वरीय न्याय' बता रहे हैं। वहीं, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बिश्नोई गैंग का यह दावा सच है, तो यह भारतीय अंडरवर्ल्ड और विदेशी धरती पर सक्रिय आतंकी नेटवर्कों के बीच एक नए और खतरनाक खूनी संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। पाकिस्तान इस घटना के बाद पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में है और वह अपनी सरजमीं पर पल रहे आतंकियों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है।