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पाकिस्तान में घुसकर ठोका, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को मार गिराने की जिम्मेदारी

Eliminated: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है।

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भारत

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MI Zahir

May 21, 2026

Gangster Lawrence Bishnoi

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई । फोटो: X/ Megh Updates)

Mastermind: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। साल 2019 में भारत को दहलाने वाले पुलवामा आत्मघाती आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और अल-बद्र के कमांडर हमजा बुरहान उर्फ 'डॉक्टर' की अज्ञात शूटरों ने सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद सीमा पार हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने इस खूंखार आतंकवादी को ठिकाने लगाने का दावा कर दिया।

जो भी देश के खिलाफ साजिश रचेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट शेयर कर इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी ली गई है। गैंग के गुर्गों का कहना है कि जो भी देश के खिलाफ साजिश रचेगा, उसे दुनिया के किसी भी कोने में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अभी इस दावे की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं। बता दें कि हमजा बुरहान लंबे समय से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की हिटलिस्ट में था और साल 2022 में भारत सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया था।

सोशल मीडिया से लेकर रक्षा गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं

यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर रक्षा गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भारतीय नेटिजन्स इसे पुलवामा के शहीदों के लिए 'ईश्वरीय न्याय' बता रहे हैं। वहीं, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बिश्नोई गैंग का यह दावा सच है, तो यह भारतीय अंडरवर्ल्ड और विदेशी धरती पर सक्रिय आतंकी नेटवर्कों के बीच एक नए और खतरनाक खूनी संघर्ष की शुरुआत का संकेत है। पाकिस्तान इस घटना के बाद पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में है और वह अपनी सरजमीं पर पल रहे आतंकियों की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है।

पुलिस और आईएसआई ने पूरे इलाके को छावनी में बदला

मुजफ्फराबाद में हुई इस वारदात के बाद स्थानीय पुलिस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। हमलावरों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस दावे से जुड़े डिजिटल फुटप्रिंट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक कर रही हैं ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि यह दावा महज पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई गैंग के शूटरों ने सीमा पार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है।

पाकिस्तान के अंदर कई वांटेड आतंकवादियों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं

इस घटना का एक दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी कई वांटेड आतंकवादियों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं हुई हैं। पहले इन हत्याओं के पीछे 'अज्ञात हमलावरों' का नाम आ रहा था, जिसे लेकर पाकिस्तान भारत की एजेंसियों पर उंगली उठाता रहा है। लेकिन पहली बार भारत के किसी घरेलू आपराधिक संगठन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर किसी बड़े आतंकी को मारने का खुला ऐलान किया है, जिसने सुरक्षा विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है।

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Updated on:

21 May 2026 05:46 pm

Published on:

21 May 2026 05:44 pm

Hindi News / World / पाकिस्तान में घुसकर ठोका, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को मार गिराने की जिम्मेदारी

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