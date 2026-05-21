‘मैं कोई विदेशी जासूस नहीं’ पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछने वाली पत्रकार ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Helle Lyng-PM Modi Controversy: ओस्लो में पीएम मोदी से तीखे सवाल पूछने वाली नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद उन्होंने कहा कि 'यह सिर्फ एक सवाल था, मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हूं।' उन्होंने अखबार में लिखा कि रविवार को संविधान दिवस मनाकर वह सोमवार को प्रेस की आजादी का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हट सकतीं। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में जब दोनों देशों के पीएम बिना सवाल लिए जाने लगे, तब हेले ने मोदी को टोकते हुए पूछा था कि वह दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से भाग क्यों रहे हैं? इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव सिबी जॉर्ज से भी उनकी तीखी नोकझोंक हुई। अब इस मामले पर भारत में भी सियासत गरमा गई है, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी ने पत्रकार के रवैए को 'उद्दंड प्रलाप' करार दिया है।