रेशमी शॉल और संगमरमर का डिब्बा, जानें पीएम नरेंद्र मोदी ने मेलोडी टॉफी के अलावा जॉर्जिया मेलोनी को क्या-क्या दिया गिफ्ट

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के दौरें के बाद भारत लौट आए है। पांच देशों की इस यात्रा में पीएम का इटली जाना काफी चर्चा में रहा। इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीएम मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी टॉफी का पैकेट लेकर गए जिसने काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन पीएम सिर्फ यह टॉफी ही नहीं बल्कि इटली की पीएम के लिए भारत की विरासत से जुड़े कुछ अन्य खास तोह्फे भी लेकर गए थे। आइए जानते है पीएम मोदी ने मेलोनी को क्या खास चीजें भेंट की और उनकी विशेषता क्या है।