पेट्रोल-डीज़ल और खाने की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में हालात खराब, मई में महंगाई बढ़ सकती है 12.2%

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिजली दरों में कमी के कारण आवास सूचकांक में मासिक आधार पर 1.2% की गिरावट का अनुमान है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट परिवहन और खाद्य पदार्थों से होने वाली व्यापक मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में सक्षम नहीं होगी। ऑप्टिमस के विश्लेषक यासीन इकबाल कोडवावी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में पहले देखी गई नरमी का रुझान अब कमजोर पड़ने लगा है। खाद्य मुद्रास्फीति में अब मासिक आधार पर लगभग 1.5% और सालाना आधार पर लगभग 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों के कारण हो रही है, जिनमें से दोनों में इस महीने लगभग 7% की वृद्धि का अनुमान है। ताज़ा दूध और दूध उत्पादों की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है, जिनमें मासिक आधार पर लगभग 2.7% की वृद्धि होने की संभावना है।