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पेट्रोल-डीज़ल और खाने की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में हालात खराब, मई में महंगाई बढ़ सकती है 12.2%

Pakistan Inflation: पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस महीने पाकिस्तान में 12.2% महंगाई बढ़ सकती है।

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भारत

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Tanay Mishra

May 21, 2026

Inflation in Pakistan

Inflation in Pakistan

पाकिस्तान (Pakistan) में बढ़ती महंगाई लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार बिजली की दरों में कमी से कुछ राहत मिलने के बावजूद पेट्रोल-डीज़ल और खाने की बढ़ती कीमतों के कारण पाकिस्तान में मई में सालाना आधार पर महंगाई 12.2% तक बढ़ने की आशंका है। ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एनसीपीआई) मासिक आधार पर लगभग 1% बढ़ेगा, जबकि मूल मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 8.4% पर बनी रहने की संभावना है।

ईरान युद्ध का असर?

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार घरेलू ईंधन की कीमतों में अनुमानित 9.5% की वृद्धि के कारण परिवहन सूचकांक में मासिक आधार पर लगभग 6.9% की भारी वृद्धि दर्ज होने की आशंका है। इसकी वजह ईरान युद्ध को बताया जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में थोड़ी कमी आई है, लेकिन प्रीमियम में वृद्धि और अंतर्देशीय माल ढुलाई समतुल्यता मार्जिन (आईएफईएम) समायोजन के कारण पाकिस्तान में ईंधन की लागत अभी भी ज़्यादा बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट के अनुसार मई में ऊर्जा मुद्रास्फीति में सालाना आधार पर लगभग 39% की वृद्धि होने का अनुमान है।

आवास सूचकांक में गिरावट का अनुमान

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिजली दरों में कमी के कारण आवास सूचकांक में मासिक आधार पर 1.2% की गिरावट का अनुमान है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट परिवहन और खाद्य पदार्थों से होने वाली व्यापक मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में सक्षम नहीं होगी। ऑप्टिमस के विश्लेषक यासीन इकबाल कोडवावी ने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति में पहले देखी गई नरमी का रुझान अब कमजोर पड़ने लगा है। खाद्य मुद्रास्फीति में अब मासिक आधार पर लगभग 1.5% और सालाना आधार पर लगभग 9% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों के कारण हो रही है, जिनमें से दोनों में इस महीने लगभग 7% की वृद्धि का अनुमान है। ताज़ा दूध और दूध उत्पादों की कीमतें भी बढ़ने की उम्मीद है, जिनमें मासिक आधार पर लगभग 2.7% की वृद्धि होने की संभावना है।

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Published on:

21 May 2026 04:19 pm

Hindi News / World / पेट्रोल-डीज़ल और खाने की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में हालात खराब, मई में महंगाई बढ़ सकती है 12.2%

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