पाकिस्तान में सेना के ठिकाने पर आतंकी हमला, 15 सैनिकों की हुई मौत

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लंबे समय से पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकियों को संरक्षण दिया है। दुनियाभर के आतंकियों के लिए पाकिस्तान हमेशा से ही सुरक्षित ठिकाना रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान भी आतंकवाद के जाल में फंस चुका है और आए दिन ही देश में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों से आम जनता ही नहीं, बल्कि सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। गुरुवार रात को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) के बाजौर (Bajaur) जिले में आतंकियों ने सेना के ठिकाने पर हमला कर दिया।