होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध की आहट: UAE से जहाज का अपहरण, ओमान के तट पर भारत का मालवाहक जहाज डूबा

Strait of Hormuz Crisis: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तट के पास एक जहाज को कब्जे में लेकर ईरान की दिशा में ले जाया गया, जबकि एक दिन पहले ओमान के तट के पास भारत का झंडा लगा मालवाहक जहाज संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद डूब गया। इन घटनाओं ने खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।