बलूचिस्तान में कोहराम: विद्रोहियों के हमले में मेजर समेत 10 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, बुनियादी ढांचे को भी बनाया निशाना

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चमालंग इलाके में पाकिस्तानी सेना जब एक 'इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन' चला रही थी, तभी बीएलए लड़ाकों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया। इस भीषण गोलाबारी में मेजर तौसीफ और उनके साथ 10 अन्य सुरक्षाकर्मी मौके पर ही मारे गए। बीएलए ने इस हमले के लिए भौगोलिक स्थिति का बखूबी इस्तेमाल किया, जिससे सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बरखान जिले में सात लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है।