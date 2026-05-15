फ्रांस के राष्ट्रपति और ईरानी एक्ट्रेस के ‘रिश्ते’ ने मचाया बवाल: नई किताब में दावा, इसलिए पत्नी ब्रिगिट ने जड़ा था थप्पड़

Emmanuel Macron Controversy: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों एक बार फिर निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पिछले साल वायरल हुए उस वीडियो के बाद, जिसमें ब्रिगिट कथित तौर पर मैक्रों को थप्पड़ मारती दिखाई दी थीं, अब एक नई किताब ने पूरे मामले को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पत्रकार फ्लोरियन टार्डिफ की किताब ‘एन (ऑलमोस्ट) परफेक्ट कपल’ में दावा किया गया है कि इस तनाव की वजह ईरानी मूल की मशहूर एक्ट्रेस गोलशिफ्ते फरहानी थीं।