व्हाइट हाउस फायरिंग पर इमैनुएल मैक्रों का बड़ा बयान, कहा- ‘लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं’

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैक्रों ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति समर्थन जताते हुए कहा कि वह इस मुश्किल समय में अमेरिका के साथ खड़े हैं।