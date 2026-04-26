ट्रंप प्रशासन के नेताओं पर था निशाना, व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग मामले में एक्टिंग AG का बड़ा खुलासा

अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध ने लॉस एंजेलिस से यात्रा शुरू की, फिर शिकागो पहुंचा और अंत में ट्रेन के जरिए वॉशिंगटन डीसी आया। जांच एजेंसियां उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी संगठन या नेटवर्क से जुड़ा हुआ था या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ जल्द ही संघीय अदालत में मामला दर्ज किया जाएगा और आगे और भी गंभीर आरोप जोड़े जा सकते हैं।