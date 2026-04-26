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ट्रंप प्रशासन के नेताओं पर था निशाना, व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग मामले में एक्टिंग AG का बड़ा खुलासा

Trump White House Dinner Shooting Suspect Cole Tomas Allen: व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में हुई फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का निशाना ट्रंप प्रशासन के नेता थे। जानें क्या है पूरा मामला?

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 26, 2026

Trump White House Dinner Shooting

Trump White House Dinner Shooting (AI Image)

Trump White House Dinner Shooting: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुए व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई फायरिंग की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच (Todd Blanche) ने कहा है कि शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि हमलावर का निशाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से जुड़े लोग थे।

क्या हुआ था व्हाइट हाउस डिनर में

यह घटना वॉशिंगटन के वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद थे। इसी दौरान एक 31 वर्षीय संदिग्ध ने सुरक्षा चेकपॉइंट को पार करने की कोशिश की। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कथित तौर पर गोली चलने जैसी आवाजें भी सुनी गईं।

हालांकि यूएस सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को काबू में कर लिया। इस दौरान एक सुरक्षा अधिकारी घायल हो गया, लेकिन राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख मेहमान सुरक्षित रहे।

कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल का बड़ा खुलासा

कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि जांच अभी जारी है, लेकिन शुरुआती जानकारी से यह संकेत मिलता है कि हमलावर का उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के सदस्यों को निशाना बनाना था। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसी विशेष व्यक्ति को टारगेट कर रहा था या नहीं, लेकिन उसका फोकस सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोगों पर था।

यह बयान इस घटना को और गंभीर बनाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक हमले की ओर इशारा करता है।

कौन है संदिग्ध और क्या है उसकी पृष्ठभूमि

इस मामले में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसकी पहचान कोल टॉमस एलन (Cole Tomas Allen) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 31 साल का है और अमेरिका के अलग-अलग शहरों से यात्रा करते हुए वॉशिंगटन पहुंचा था। जांच एजेंसियों के अनुसार, उसके पास हथियार भी थे, जिनमें बंदूक और चाकू शामिल हैं। यह भी जानकारी सामने आई है कि उसने पिछले कुछ सालों में ये हथियार खरीदे थे।

हालांकि, उसके मकसद को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्टता नहीं है और जांच एजेंसियां लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं।

जांच में क्या-क्या सामने आ रहा है?

अधिकारियों के मुताबिक, संदिग्ध ने लॉस एंजेलिस से यात्रा शुरू की, फिर शिकागो पहुंचा और अंत में ट्रेन के जरिए वॉशिंगटन डीसी आया। जांच एजेंसियां उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी संगठन या नेटवर्क से जुड़ा हुआ था या नहीं। अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ जल्द ही संघीय अदालत में मामला दर्ज किया जाएगा और आगे और भी गंभीर आरोप जोड़े जा सकते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट में इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कार्यक्रम हमेशा से मीडिया और सत्ता के बड़े चेहरों का केंद्र रहा है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इसके बावजूद इस तरह की घटना होना चिंता का विषय माना जा रहा है।

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Updated on:

26 Apr 2026 09:28 pm

Published on:

26 Apr 2026 09:26 pm

Hindi News / World / ट्रंप प्रशासन के नेताओं पर था निशाना, व्हाइट हाउस डिनर फायरिंग मामले में एक्टिंग AG का बड़ा खुलासा

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