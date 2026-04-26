काश पटेल की FBI से होगी छुट्टी? ट्रंप प्रशासन में भारतीय मूल के चीफ पर संकट, जानिए क्या है कारण

Kash Patel FBI Director Removal News: अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। इस बार चर्चा के केंद्र में भारतीय मूल के काश पटेल हैं। जिनकी कुर्सी पर खतरे की अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में अगला बड़ा फैसला FBI नेतृत्व को लेकर हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बढ़ते विवाद, सुरक्षा चूक और अंदरूनी असंतोष ने इस मुद्दे को गंभीर बना दिया है।