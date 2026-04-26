सिक्योरिटी को चकमा देकर पहुंचा था फायरिंग का आरोपी, पुलिस ने बताया कैसे हुई चूक, डोनाल्ड ट्रंप ने कही जरुरी बात

White House Correspondents Dinner Firing: वॉशिंगटन में एक बेहद अहम और प्रतिष्ठित कार्यक्रम अचानक अफरा-तफरी में बदल गया। प्रेस की आजादी का जश्न मनाने के लिए आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर के दौरान एक हथियारबंद व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ गए कि गोलीबारी की नौबत आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि हमलावर होटल का ही गेस्ट था। यही बात सुरक्षा में बड़ी चूक बन गई। क्योंकि उसे शुरुआती स्तर की जांच से गुजरना नहीं पड़ा। वॉशिंगटन हिल्टन होटल को शाम 2 बजे से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मेहमानों, आमंत्रित लोगों और अधिकृत व्यक्तियों को अंदर आने की अनुमति थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे।