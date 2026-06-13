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Global Peace Index 2026: दुनिया में एक साल में रिकॉर्ड अशांति, जानें भारत तीन स्थान क्यों लुढ़का?

World Peace Situation 2026: ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई है। भारत की रैंक 127वीं रही, जबकि आइसलैंड सबसे शांत देश बना। पूरी वैश्विक रैंकिंग और प्रमुख देशों की स्थिति जानें।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jun 13, 2026

Global Peace Index 2026 rankings, India 127th, Iceland 1st.

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। (Photo- Global peace index 2026 Report)

Countries Ranking Peace Index: पिछले एक साल में दुनिया में शांति की स्थिति सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। जहां 99 देशों में शांति में गिरावट आई है तो वहीं 61 देशों में राज्य-आधारित संघर्ष की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक हो गई है। यह सामने आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है तो वहीं, पहली बार रूस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है:

दुनिया के सबसे शांत देश

रैंकदेशइंडेक्स स्कोर
1आइसलैंड1.161
2न्यूजीलैंड1.343
3स्विट्जरलैंड1.363
4स्लोवेनिया1.369
5आयरलैंड1.371

यहां सबसे खराब स्थिति

रैंकदेशइंडेक्स स्कोर
163रूस3.367
162सूडान3.195
161कांगो3.189
160यूक्रेन3.184
159इजरायल3.124

भारत तीन पायदान नीचे आया

भारत को 2026 की रिपोर्ट में 127वां स्थान मिला है। 2025 में भारत की रैंक 124 थी। भारत का स्कोर 2.409 रहा। भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण पाकिस्तान और म्यांमार के साथ बढ़ते तनाव के साथ-साथ मणिपुर में जारी जातीय हिंसा बताया गया है।

भारत के पड़ोसियों की स्थिति

  • वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर रहने वाला भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र रहा। उसने अपनी स्थिति बरकरार रखी।
  • श्रीलंका शांति स्कोर में 2.3% का सुधार कर 67वें स्थान पर पहुंच गया है।
  • नेपाल का शांति स्कोर 9.1% गिरा और वह 111वें स्थान पर पहुंच गया।
  • बांग्लादेश ग्लोबल रैंकिंग में 117वें स्थान पर रहा। यह दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बना।
  • भारत दक्षिण एशिया का चौथा शांत देश है।
  • पाकिस्तान शांति स्कोर में 5.5% की गिरावट के साथ 152वें स्थान पर खिसक गया है।
  • अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे अशांत देश है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 157 रही।

अमेरिका सबसे खराब रैंकिंग पर पहुंचा

  • अमेरिका अपने इतिहास की सबसे खराब रैंकिंग-134वें स्थान पर पहुंच गया। इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक प्रदर्शनों में बढ़ोतरी को प्रमुख कारण बताया गया है।
  • 2008 में 59 देश बाहरी संघर्षों में शामिल थे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इससे साफ है कि युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुके हैं।
  • यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा तो वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र है। ईरान और अमरीका-इजरायल संघर्ष इसका मुख्य कारण रहा।

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Published on:

13 Jun 2026 12:26 am

Hindi News / World / Global Peace Index 2026: दुनिया में एक साल में रिकॉर्ड अशांति, जानें भारत तीन स्थान क्यों लुढ़का?

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