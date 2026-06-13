Global Peace Index 2026: दुनिया में एक साल में रिकॉर्ड अशांति, जानें भारत तीन स्थान क्यों लुढ़का?

Countries Ranking Peace Index: पिछले एक साल में दुनिया में शांति की स्थिति सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। जहां 99 देशों में शांति में गिरावट आई है तो वहीं 61 देशों में राज्य-आधारित संघर्ष की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक हो गई है। यह सामने आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है तो वहीं, पहली बार रूस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है: