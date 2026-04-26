मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में मास्टर और गेम डेवलप करने वाले युवक ने चलाई डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग में गोली, वजह अब तक सामने नहीं



जब कोल टोमस एलन को लेकर जानकारी जुटाई गई तो, सोशल मीडिया पर उसकी जो जानकारी मिल रही है, उससे पता चलता है कि वह पेशे से ट्यूटर था और वीडियो गेम डेवलपमेंट में भी रुचि रखता था। एक प्रोफाइल फोटो, जो मई 2025 की बताई जा रही है, में वह मास्टर्स डिग्री हासिल करते हुए नजर आता है। बताया गया है कि उसने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया था और इससे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन भी कर चुका था। उसके कॉलेज के दिनों की कुछ दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। वह एक क्रिश्चियन स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ था और कैंपस में होने वाले 'नर्फ गन' गेम्स में हिस्सा लेता था। इसके अलावा, उसने एक ऐसा प्रोटोटाइप भी बनाया था जो व्हीलचेयर के लिए इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम के रूप में काम कर सकता है।