Middle East Tensions: ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा- अंतरिम समझौते के बिना परमाणु वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी

अराघची ने अमेरिका पर भरोसे को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी पक्ष से पूरी प्रतिबद्धता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, 'हमें बड़े बाधाओं की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे लोगों से निपट रहे हैं जो पूरी तरह समझौते के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र या बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं है। अराघची ने कहा, 'हम अपनी सुरक्षा के लिए ईश्वर, अपने लोगों और अपनी सेना पर भरोसा करते हैं।'