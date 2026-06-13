धरती के अतीत के राज: समुद्र की गहराई में व्हेलों का सबसे बड़ा ‘कब्रिस्तान’, 53 लाख साल पुराने जीवाश्म मिले

Indian Ocean whale cemetery: वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर के 'डायमैन्टीना फ्रैक्चर' जोन के तल में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। शोधकर्ताओं को यहां 53 लाख साल पुराने व्हेलों के जीवाश्म मिले हैं। यह क्षेत्र करीब 1200 किलोमीटर तक फैला है और ऑस्ट्रेलिया के पास है। वैज्ञानिकों ने एक नई विलुप्त व्हेल प्रजाति की भी पहचान की है, जिसका नाम ‘टेरोसेटस डायमैन्टिने’ रखा गया है। 2023 में वैज्ञानिकों ने चीन की गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी ‘फंडौझ’ की मदद से करीब 7,000 मीटर की गहराई तक 32 अभियान चलाए। इस दौरान 485 स्थानों पर व्हेलों के जीवाश्म और अवशेष मिले।