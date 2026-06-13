स्मार्ट ड्रेसिंग: अब घाव खुद बताएगा कब चाहिए एंटीबायोटिक, संक्रमण पहचानकर स्वतः छोड़ेगी दवा

Smart Dressing: कैसा हो जब आप अपने घाव पर पट्टी बांधे और वह केवल घाव को ढकने का ही काम न करे, बल्कि जरूरत पड़ने पर एंटीबायोटिक भी छोड़े। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरों ने एक ऐसी ही 'स्मार्ट ड्रेसिंग' (घाव पर लगाने वाली पट्टी) विकसित की है, जो अपने आप यह पहचान सकती है कि घाव में खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं या नहीं। इतना ही नहीं यह जख्म के हिसाब से दवा भी छोड़ता है। यह स्मार्ट बैंडेज लगातार घाव की स्थिति पर नजर भी रखती है। इसमें मौजूद सेंसर बैक्टीरिया के खतरनाक संकेत मिलने पर सक्रिय होते है और फिर उनके खात्मे के लिए एंटीबायोटिक छोड़ते है।