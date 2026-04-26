डोनाल्ड ट्रंप पर 2 साल में तीसरी बार जानलेवा हमला… आखिर कौन हैं वो लोग जो अमेरिका में ही ‘ट्रंप’ को हटाना चाहते हैं?

15 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब के पास दूसरा हमला हुआ। हमलावर रयान वेस्ली राउथ (Ryan Wesley Routh) झाड़ियों में छिपकर ट्रंप का इंतजार कर रहा था। सीक्रेट सर्विस ने समय रहते उसे देख लिया और फायरिंग कर दी। वह भागने में सफल रहा, लेकिन बाद में गिरफ्तार हुआ। जांच में सामने आया कि वह ट्रंप से गहरी नफरत करता था और उसने पहले भी उनके खिलाफ बयान दिए थे। बाद में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई।