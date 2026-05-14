BRICS Meet: विदेश मंत्री जयशंकर एकतरफा प्रतिबंधों पर हुए गुस्सा, बोले-‘डायलॉग ही एकमात्र रास्ता’

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली के ऐतिहासिक परिवेश में, गुरुवार को वैश्विक दक्षिण (Global South) की कूटनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न तनाव-जिसमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और रूसी तेल खरीद से जुड़े अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं-उसका परोक्ष संदर्भ देते हुए मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को रेखांकित किया। हालांकि, फरवरी 2026 के अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शासनादेश ने इन दबावों को कम कर अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत शुल्क में बदल दिया है, लेकिन विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे 'एकतरफा दमनकारी उपाय और प्रतिबंध, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के असंगत हैं,' पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि ये कदम विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अन्यायपूर्ण उपाय संवाद का विकल्प नहीं हो सकते, और न ही दबाव कूटनीति की जगह ले सकता है।