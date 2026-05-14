IMD Heat wave Alert: 14 से 20 मई के बीच इन 10 राज्यों में हीट वेव अलर्ट, 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी 17 मई तक होने की संभावना है, जबकि 18-20 मई को तापमान स्थिर रह सकता है। मध्य भारत में 16 मई तक 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी और पूर्वी भारत में 16 मई तक 2-4 डिग्री की वृद्धि संभावित है। गुजरात में 15-17 मई के बीच तापमान में 2-4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जबकि महाराष्ट्र में 16 मई तक बढ़ोतरी के बाद 17-20 मई को गिरावट दर्ज की जा सकती है।