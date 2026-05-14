केरल में नए CM के शपथ लेने से पहले दिग्गज कांग्रेस नेता का बयान, बोले- ‘वीडी सतीशन से बड़ी घोषणा की उम्मीद न करें’

कांग्रेस हाईकमान ने कई दिनों की चर्चा के बाद सीएम पद के लिए सतीशन का नाम तय किया। रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल जैसे अन्य दावेदार भी थे, लेकिन फैसला सतीशन के पक्ष में गया। अब सबको मिलकर काम करना है। आईयूएमएल जैसे सहयोगी भी जल्द फैसला चाहते थे।