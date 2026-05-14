पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बीच राहत की खबर, एलपीजी से लदे दो जहाजों ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, 16 मई को पहुंचेगा भारत

LPG Crisis In India: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जानकारी दी कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे दो बड़े जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं। यह खबर भारत के लिए राहत भरी है। एक समारोह के दौरान पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के एडिसनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि दोनों एलपीजी कैरियर जहाज सुरक्षित तरीके से होर्मुज स्ट्रेट से निकल चुके हैं।