राहुल गांधी के कॉल के बाद केरल CM की रेस से बाहर हो गए रमेश चेन्निथला, अब ‘चुप्पी’ से कांग्रेस में टूट के संकेत

करुणाकरन के मंत्रिमंडल में 27 साल की उम्र में मंत्री बनकर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो संगठन के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उन्हें लगता था कि उनकी सीनियरिटी और अनुभव आखिरकार काम आएगा। आज सुबह तक उनके कैंप में उम्मीद बरकरार थी।