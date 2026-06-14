क्या संसद में अलग बैठ सकता है काकोली घोष के नेतृत्व में TMC के बागी सांसद? नियमों का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा

TMC crisis: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद बागी हो गए है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में अलग से बैठने की अनुमति देने की मांग की है। इस गुट का नेतृत्व सांसद काकोली घोष कर रही है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि काकोली गुट यह कह रहा है कि हम किसी दूसरी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, बल्कि अलग बैठेंगे। जबकि कानून के तहत दो शर्तें हैं—पहली, किसी राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय होना चाहिए और दूसरी, विधायी दल (लेजिस्लेचर पार्टी) के कम से कम दो-तिहाई सदस्य सामूहिक और संयुक्त रूप से उस विलय का समर्थन करें।