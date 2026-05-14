दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: 1350 किमी लंबाई, रफ्तार 120 km, 8 लेन और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं- जानें ताजा स्टेटस

देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी सड़क प्रोजेक्ट्स में शामिल दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे अब धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। करीब 1,350 किमी लंबे इस एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है और कई सेक्शन पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। हालांकि गुजरात में कुछ हिस्सों में देरी के कारण अभी दिल्ली से मुंबई तक यह शुरू नहीं हो सका है।