मुंबई को ट्रैफिक जाम से राहत देने की तैयारी, वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोड से जुड़ेंगे 10 बड़े रूट

मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का उत्तरी हिस्सा कुल 22.9 किलोमीटर लंबा होगा। इसे कई चरणों में विकसित किया जाएगा। इसमें फेज-1 वर्सोवा से बंगूर नगर तक 4.5 किमी, फेज-2 गोरेगांव से माइंडस्पेस तक 3.12 किमी, फेज-3 माइंडस्पेस से चारकोप तक 3.9 किमी लंबी ट्विन टनल, फेज-5 चारकोप से गोराई तक 3.78 किमी और अंतिम चरण में गोराई से दहिसर तक निर्माण होगा।