रेलवे की बड़ी कार्रवाई: एफटी कोटे पर सफर कर रहे 121 यात्रियों को पकड़ा, वसूला लाखों का जुर्माना

जांच अभियान के दौरान कुल 39 पीएनआर (PNR) ऐसे पाए गए, जिनमें विदेशी पर्यटक कोटे का गलत इस्तेमाल किया गया था। इन टिकटों पर यात्रा कर रहे 121 भारतीय नागरिकों को पकड़ा गया। रेलवे नियमों के अनुसार इन यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया और कुल 3,56,916 रुपये की राशि वसूली गई। इसके अलावा यात्रियों को उनकी बर्थ पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई। बाद में वे सीटें आरएसी (RAC) और वेटिंग लिस्ट (WL) वाले यात्रियों को आवंटित कर दी गईं।