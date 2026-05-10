New Station: ठाणे-मुलुंड के बीच नए स्टेशन को हरी झंडी, जानें नाम, बजट और कैसे होगा फायदा

प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य मध्य रेलवे की ओर से किया जाएगा, जबकि इसकी फंडिंग ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड करेगी। रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और मुख्य रेल ढांचे का निर्माण रेलवे करेगा, जबकि स्टेशन के आसपास के सर्कुलेटिंग एरिया का काम स्मार्ट सिटी निकाय संभालेगी। नए स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग, डेक और बस टर्मिनल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।