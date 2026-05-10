रेल यात्रियों को राहत: मुंबई से गोरखपुर और रतलाम के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

गर्मी की छुट्टियों में उत्तर भारत की ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर और गोरखपुर से रतलाम के बीच विशेष किराए पर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इस स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से मुंबई, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्रियों को फायदा होगा।