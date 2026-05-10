तरबूज में कैसे पहुंचा चूहे मारने का जहर? ‘करीबी’ पर गहराया शक, नई रिपोर्ट ने उलझाई गुत्थी

मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस सनसनी मामले में एफएसएल (FSL) की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि परिवार की मौत चिकन बिरयानी या तरबूज खाने से नहीं हुई, बल्कि चूहे मारने के जहर में इस्तेमाल होने वाले ‘जिंक फॉस्फाइड’ के कारण हुई। तरबूज के सैंपल और पीड़ितों के शरीर में इस जहरीले रसायन के अंश मिले हैं।