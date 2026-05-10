10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

तरबूज में कैसे पहुंचा चूहे मारने का जहर? ‘करीबी’ पर गहराया शक, नई रिपोर्ट ने उलझाई गुत्थी

Mumbai Watermelon Death Mystery: पिछले महीने डोकाडिया परिवार के चारों सदस्यों ने रात में बिरयानी और फिर तरबूज खाया था, जिसके मात्र 12 घंटे के भीतर एक-एक कर सभी की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में इस गुत्थी को सुलझाने का दावा कर रही है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 10, 2026

Mumbai Family Watermelon Death Mystery

चूहे मारने की दवा से हुई डोकाडिया परिवार की मौत (Photo: X/IANS)

मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस सनसनी मामले में एफएसएल (FSL) की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच ने नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि परिवार की मौत चिकन बिरयानी या तरबूज खाने से नहीं हुई, बल्कि चूहे मारने के जहर में इस्तेमाल होने वाले ‘जिंक फॉस्फाइड’ के कारण हुई। तरबूज के सैंपल और पीड़ितों के शरीर में इस जहरीले रसायन के अंश मिले हैं।

इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर तरबूज में जहर पहुंचा कैसे? क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या फिर किसी ने पूरी फैमिली को सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतारा? जिस वजह से यह पूरा मामला और भी रहस्यमयी बनता जा रहा है।

12 घंटे में पति-पत्नी और दो बेटियों की मौत

दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके में रहने वाले अब्दुल्ला डोकाडिया (44), उनकी पत्नी नसरीन (35) और बेटियों आयशा (16) व जैनब (13) की 26 अप्रैल को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक, परिवार ने पहले रिश्तेदारों के साथ चिकन बिरयानी खाई थी और मेहमानों के जाने के बाद चारों ने तरबूज खाया था। इसके कुछ घंटों बाद ही चारों की तबीयत बिगड़ने लगी और 12 घंटे के भीतर चारों की मौत हो गई।

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। शुरुआत में आशंका जताई जा रही थी कि बिरयानी या तरबूज से फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।

जांच में क्या सामने आया?

फॉरेंसिक जांच में तरबूज के नमूनों में ‘जिंक फॉस्फाइड’ के अंश पाए गए हैं। यह एक बेहद खतरनाक रसायन है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने के जहर के रूप में किया जाता है। हालांकि, जांच में यह भी सामने आया है कि डोकाडिया परिवार के घर से जिंक फॉस्फाइड वाला कोई जहर बरामद नहीं हुआ। इस बात को साबित करने का भी कोई कारण नहीं मिला है कि परिवार ने खुद जहर खरीद कर खाया है।

पुलिस को हत्या का शक, करीबी लोगों से पूछताछ

मुंबई पुलिस इस मामले की बेहद गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों, इलाके के मेडिकल स्टोर संचालकों और मृतक बेटियों आयशा और जैनब के दोस्तों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस अब तक 20 से ज्यादा ऐसे दुकानदारों के बयान दर्ज कर चुकी है, जो चूहे मारने का जहर बेचते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जांच में इस बात की आशंका मजबूत हो रही है कि इस मामले में परिवार का कोई करीबी व्यक्ति शामिल हो सकता है। हालांकि, बिना ठोस सबूत के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

घटना वाले दिन घर आए 5 मेहमानों की जांच जारी

पुलिस उन पांच लोगों की भी गहन जांच कर रही है, जो घटना वाले दिन डोकाडिया परिवार के घर आए थे। इसके अलावा, मौत से तीन-चार दिन पहले परिवार से मिलने आने वाले लोगों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।

जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और परिवार के संपर्कों, उनके आर्थिक लेनदेन की भी पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जहर तरबूज तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कौन हो सकता है।

हालांकि FSL रिपोर्ट आने के बाद इतना तो साफ हो गया है कि मौत की वजह जहरीला रसायन था, लेकिन यह जहर परिवार तक कैसे पहुंचा, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। मुंबई पुलिस फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। लोग अब इस केस के अंतिम खुलासे का इंतजार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

मुंबई: तरबूज खाने से मौत मामले की जांच अटकी, 10 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाया ‘जहर’ का रहस्य
मुंबई
Watermelon food poisoning Mumbai Pydhonie

खबर शेयर करें:

Published on:

10 May 2026 03:54 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / तरबूज में कैसे पहुंचा चूहे मारने का जहर? ‘करीबी’ पर गहराया शक, नई रिपोर्ट ने उलझाई गुत्थी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

अनुपम खेर ने शेयर किया एक दिल छू लेने वाला वीडियो
मनोरंजन

विजय के सीएम बनने के बाद आया पवन कल्याण का रिएक्शन, बोले- ‘नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें’

Pawan Kalyan Congratulates Thalapathy Vijay
मनोरंजन

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल
टॉलीवुड

CM फडणवीस के लिए खरीदी जाएगी नई बुलेटप्रूफ कार, नीलाम होंगी महाराष्ट्र सदन की पुरानी सरकारी गाड़ियां

maharashtra govt to buy new bulletproof car for cm
मुंबई

‘चाहे मैं गलत रहूं या सही, मेरे बच्चे मेरे साथ’, गोविंदा के अफेयर के रूमर्स के बीच पत्नी सुनीता आहूजा ने कही ये बात

Govinda-Sunita Ahuja Marriage Row
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.