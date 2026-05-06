मुंबई: तरबूज खाने से मौत मामले की जांच अटकी, 10 दिन बाद भी नहीं सुलझ पाया ‘जहर’ का रहस्य

मुंबई के पायधुनी इलाके में डोकाडिया परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत का कारण 10 दिन बाद भी ‘अज्ञात’ है। इस बीच, जांच में बड़ी रूकावट आने की खबर है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने खुलासा किया है कि पर्याप्त मात्रा में सैंपल उपलब्ध नहीं होने के कारण माइक्रोबायोलॉजिकल जांच नहीं हो पा रही है। ऐसे में यह पता लगाना और मुश्किल हो गया है कि पति, पत्नी और उनकी दो बेटियों की मौत फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल संक्रमण, जहर या किसी अन्य वजह से हुईं है।