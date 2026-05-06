7, 8, 21, 22 मई को मीरा-भायंदर और कल्याण-डोंबिवली में नहीं आएगा पानी, कब और कहां होगी कटौती?

Water cut in Thane: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में मानसून में संभावित देरी की आशंका के बीच प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अल नीनो (El Nino) और पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल (IOD) के प्रभाव के कारण बारिश कम होने की चिंता जताई जा रही है। इसी को देखते हुए कई इलाकों में पानी आपूर्ति नियंत्रित करने का फैसला लिया गया है।