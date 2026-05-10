Pune: 8वीं मंजिल से लटकी मां, बालकनी से बचाने की कोशिश करता रहा मासूम, फिर जो हुआ सहम गए लोग

महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति के साथ हुए विवाद के बाद एक महिला ने इमारत की आठवीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि महिला कुछ देर तक बालकनी से लटकी हुई थी। जबकि बालकनी के ऊपर उसका मासूम बच्चा अपनी मां को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में महिला का हाथ छूट गया और वह नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटना का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है।