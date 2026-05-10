दोहरे हत्याकांड के गवाह का अपहरण फिर मर्डर! महाराष्ट्र में शिवसेना नेता गिरफ्तार, जांच में चौंकाने वाला खुलासा

महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। जत तालुका के एक दोहरे हत्याकांड (Double Murder Case) के मुख्य चश्मदीद गवाह दादसो नामदेव यमगर (50 वर्ष) की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्यारों ने इस वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के शव को कर्नाटक के अथनी के पास एक पेड़ से लटका दिया था। हालांकि, कवठेमहांकाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटों के भीतर इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।