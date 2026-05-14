वीडी सतीशन के केरल के सीएम बनने पर खुश हुए मॉलीवुड सेलेब्स, सोशल मीडिया पर दी बधाई

कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की शानदार जीत के बाद, अभिनेता उन्नी मुकुंदन ने केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक भावपूर्ण मेसेज करते हुए कांग्रेस पार्टी को उनकी इस चुनावी सफलता पर बधाई दी और नए मुख्यमंत्री को उनके नेतृत्व में शक्ति और बुद्धिमत्ता की कामना की। उन्होंने केरल की एकता और दृढ़ता की विरासत पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि यह नया दौर दुनियाभर के मलयाली समुदाय के लिए तरक्की और भरोसा बढ़ाने वाला साबित होगा।