RCB के क्रिकेटर देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं शहनाज गिल? IPL में चीयर करते दिखीं एक्ट्रेस

इंटरनेट पर लोग अब एक सवाल तेजी से वायरल हो रहा है कि क्या शहनाज सिर्फ क्रिकेट की शौकीन हैं या मामला कुछ और है? कुछ यूजर्स का मानना है कि वह देवदत्त पडिक्कल को डेट कर रही हैं और उन्हीं के लिए स्टेडियम पहुंची थीं। सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "उम्मीद है कि रेडिट (Reddit) की ये अफवाहें सच न हों, भगवान मेरे लड़के को बचाए।" वहीं कुछ लोग इस बात से हैरान दिखे कि क्या वाकई ये दोनों साथ हैं?