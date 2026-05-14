नेपोटिज्म पर फिर छिड़ी बहस, जुनैद खान बोले- पिता आमिर की वजह से मिल रही हैं फिल्में

Junaid Khan Nepotism Controversy: बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस कोई नई नहीं है। हर बार जब किसी स्टार किड की फिल्म फ्लॉप होती है, तो सोशल मीडिया पर यही सवाल उठता है कि आखिर उन्हें लगातार मौके क्यों मिलते रहते हैं। अब खुद आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के स्वीकार किया कि उनके सरनेम की वजह से उन्हें इंडस्ट्री में फायदा मिलता है।