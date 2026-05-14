बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी की पत्नी के अकाउंट से उड़े 17.5 करोड़, मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

Javed Jaffrey wife 17.5 crore cheating: मायानगरी में धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस बार ठगों ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जावेद जाफरी के परिवार को अपना निशाना बनाया है। ठगो ने एक्टर की पत्नी हबीबा जाफरी के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें 17.5 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया। जैसे ही ये खबर मुंबई पुलिस तक पहुंची हर कोई सखते में आ गया और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इस साजिश को अंजाम दिया था। इस हाई-प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और बिजनेस जगत में हड़कंप मच गया है। जहां पहले हजारों और लाखों की बातें होती थीं अब यह मामला करोड़ों रुपये में तब्दील हो गया है।