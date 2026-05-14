तलाक के रूमर्स के बीच पहली बार दिखीं मौनी रॉय, देखते ही लोग बोले- आंखों में दर्द दिख रहा है

Mouni Roy Spotted Amid Divorce Rumours: टीवी की दुनिया से बॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस और उनके पति सूरज नाम्बियार के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच मुंबई में मौनी रॉय का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसने फैंस की चिंता और बढ़ा दी।