खूंखार विलेन रहे अमरीश पुरी की सेट पर रैगिंग करते थे अजय देवगन, सालों बाद किया खुलासा, बोले- वो नाराज हो जाते थे

अजय देवगन ने बातचीत के दौरान बताया कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने अमरीश पुरी के साथ कई फिल्में कीं। उम्र और अनुभव में काफी बड़े होने के बावजूद अमरीश पुरी ने उन्हें हमेशा अपनेपन का एहसास कराया। अजय ने हंसते हुए कहा कि वह सेट पर उनके साथ खूब मजाक किया करते थे। कई बार उनकी शरारतों से अमरीश पुरी नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन कुछ देर बाद खुद ही मुस्कुराने लगते थे।