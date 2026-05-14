खूंखार विलेन रहे अमरीश पुरी की सेट पर रैगिंग करते थे अजय देवगन, सालों बाद किया खुलासा, बोले- वो नाराज हो जाते थे

Ajay Devgn On Amrish Puri (सोर्स- एक्स)
Ajay Devgn On Amrish Puri: बॉलीवुड में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं जिन्होंने पर्दे पर दुश्मनी निभाई, लेकिन असल जिंदगी में उनके रिश्ते बेहद खास रहे। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेता अजय देवगन और दिवंगत दिग्गज कलाकार अमरीश पुरी की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। हाल ही में अजय देवगन ने अमरीश पुरी के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई दिलचस्प किस्से साझा किए, जिन्हें सुनकर फैंस भी भावुक हो गए।
अजय देवगन आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी और इंडस्ट्री के रिश्तों पर ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन इस बार उन्होंने खुलकर बताया कि अमरीश पुरी उनके लिए सिर्फ सह-कलाकार नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। अजय ने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे मिले जिनसे उनका भावनात्मक रिश्ता बना और उनमें अमरीश पुरी सबसे खास थे।
अजय देवगन ने बातचीत के दौरान बताया कि अपने शुरुआती करियर में उन्होंने अमरीश पुरी के साथ कई फिल्में कीं। उम्र और अनुभव में काफी बड़े होने के बावजूद अमरीश पुरी ने उन्हें हमेशा अपनेपन का एहसास कराया। अजय ने हंसते हुए कहा कि वह सेट पर उनके साथ खूब मजाक किया करते थे। कई बार उनकी शरारतों से अमरीश पुरी नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन कुछ देर बाद खुद ही मुस्कुराने लगते थे।
अजय ने कहा कि वो इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे वरिष्ठ कलाकार थे जिनके पैर वो छूते थे। सम्मान और दोस्ती का ये रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता गया। अभिनेता के मुताबिक, अमरीश पुरी जितने बड़े कलाकार थे, उतने ही शानदार इंसान भी थे।
साल 1991 में अजय देवगन ने फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने अहम भूमिका निभाई थी। पहली ही फिल्म से दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल बन गया था। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई।
इन फिल्मों में 'दिव्य शक्ति', 'दिलजले', 'जान' और 'इतिहास' जैसी कई चर्चित फिल्में शामिल रहीं। पर्दे पर अक्सर अमरीश पुरी ने सख्त पिता, खलनायक या प्रभावशाली किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में उनका स्वभाव बेहद संवेदनशील बताया जाता था।
अजय देवगन ने एक पुराना किस्सा याद करते हुए कहा कि अमरीश पुरी हमेशा लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते थे। चाहे किसी कलाकार के घर शादी हो या दुख का माहौल, वह हर परिस्थिति में साथ खड़े दिखाई देते थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उन्हें सिर्फ एक महान अभिनेता ही नहीं बल्कि बेहतरीन इंसान के रूप में भी याद किया जाता है।
अमरीश पुरी ने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया और अपने दमदार अभिनय से हर किरदार को अमर बना दिया। आज भी ‘मोगैंबो खुश हुआ’ जैसे संवाद लोगों की जुबान पर हैं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी की कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' को लेकर अजय देवगन काफी व्यस्त हैं। फिल्म में अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, शरमन जोशी और श्रेयस तलपड़े भी नजर आएंगे। इसके अलावा अजय दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन में भी दिखाई देंगे, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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